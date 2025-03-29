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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da baba ile kızını öldüren kaza! | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da baba ile kızını öldüren kaza!

        Afyonkarahisar'da karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada baba ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 01:30 Güncelleme: 29.03.2025 - 01:30
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        Baba ile kızını öldüren kaza!
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        İ.G. (40) idaresindeki otomobil, Dinar ilçesi Bağcılar köyü yakınlarında karşı yönden gelen E.C'nin kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        BABA İLE KIZI ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; kazada, İ.G, olay yerinde hayatını kaybetti, kızı G.G. (13) kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı araçtaki M.G. (11), H.G. (8), H.G. (42) ve diğer araç sürücüsü E.C. yaralandı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesi, Sandıklı Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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