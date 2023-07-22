Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 6 tarım işçisi öldü Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 6 tarım işçisi hayatını kaybederken 8 işçi de yaralandı. Kazanın tanığı Turgut Öztürk, "Cenazeler alt taraftaydı. Çıkarabildiklerimizi çıkarttık, sonra da jandarmaya haber verdik. Minibüstekilerin durumu çok kötüydü, perişandı. Yaralı da çoktu. Ölenler hepsi bölgenin insanı, vişne ve kiraz toplayan tarım işçileri" ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı Giriş: 22.07.2023 - 19:37 Güncelleme: 22.07.2023 - 19:39 facebook

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