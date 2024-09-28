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        Haberler Gündem Güncel Afyonkarahisar'da düğün magandaları yakalandı | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş açan 11 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düğünlerde havaya silahla ateş açan 11 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:12 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:12
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        Afyonkarahisar'da düğün magandaları yakalandı
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        Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş açan 11 zanlı gözaltına alındı.

        AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesi Bulca köyünde nisan ve mayısta düğünler ile eğlencelerde genel güvenliği tehlikeye sokanları tespit etti.

        Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda 2'si kurusıkı 4 tabanca, 2'si ruhsatsız 3 av tüfeği, 5 şarjör, çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 zanlı hakkında adli işlem uygulandığı bildirildi.

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