Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu

        Park halindeki araçta ölü bulundu

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 00:30 Güncelleme: 16.02.2026 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki araçta ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afyonkarahisar-Sandıklı kara yolundaki bir dinlenme tesisinde park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kilitli kapısını açtı. Jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız beden, otopsi işlemleri için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Araç, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaza yapan araç köprünün korkuluklarında asılı kaldı

         Kaza yapan araç köprünün korkuluklarında asılı kaldı (İHA)

        #HABER
        #afyonkarahisar
        #afyonkarahisar haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?