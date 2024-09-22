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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ve Çay ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 00:28 Güncelleme: 22.09.2024 - 00:28
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        4 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Dinar ve Çay ilçelerinde 2 otomobil ve otobüsü durdurdu.

        Ekiplerin araçlarda yaptığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 6 peçeteye emdirilmiş narkotik madde ve tabanca ele geçirildi.

        Araçlardaki C.T, Z.A, Z.K, M.G, İ.D, S.Z, T.P, G.Ç. ile E.Ç. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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        #afyonkarahisar
        #haberler
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