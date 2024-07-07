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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 01:23 Güncelleme: 07.07.2024 - 01:25
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
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        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, C.T, A.Ç. ve S.Ö'nün araç ile Uşak'tan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kentte satacakları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine, Sinanpaşa ilçesinin Düzağaç beldesinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde şüpheli araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 5 sentetik hap, bir uyuşturucu kullanma aparatı ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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