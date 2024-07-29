Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 07:09 Güncelleme: 29.07.2024 - 07:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

        Afyonkarahisar-Antalya karayolu Kusura köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        ÖLÜ VE YARALILAR VAR

        AA'nın haberine göre; kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #afyonkarahisar
        #Sandıklı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokak hayvanları düzenlemesinde ilk 5 madde kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesinde ilk 5 madde kabul edildi
        Düğün çıkışı korkunç kaza! 4 ölü, 2 yaralı
        Düğün çıkışı korkunç kaza! 4 ölü, 2 yaralı
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Kahramanmaraş'ta yangın! Yoğun müdahale sürüyor
        Kahramanmaraş'ta yangın! Yoğun müdahale sürüyor
        Galatasaray ve Wendel açıklaması!
        Galatasaray ve Wendel açıklaması!
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!