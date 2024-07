Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR’ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Emirdağ- Yunak kara yolu Ağılcık köyü mevkisinde meydana geldi. H.A. (71) idaresindeki 03 HS 240 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen A.T. (75) yönetimindeki 03 ET 673 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç da şarampole devrilirken, sürücüler H.A ile A.T. ve otomobilde bulunan D.Y. (63) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan A.T. ve D.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, H.A.’nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Araçlar kurtarıcıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.