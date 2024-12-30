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        Okulların tatil edildiği Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı olmadı

        AFYONKARAHİSAR'da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:28 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:30
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        Okulların tatil edildiği Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı olmadı
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        AFYONKARAHİSAR'da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Kent merkezinde beklenen yağış ise henüz düşmedi.

        Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bugün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre, ilimizde gece yarısından itibaren etkili olması ve aralıklı olarak da gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarının (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerine 30 Aralık 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ise çocuklara sosyal medya hesabından seslenerek, "Sevgili çocuklar, ilimizde gece saatlerinde etkisini artırması beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 30 Aralık Pazartesi günü tüm okullarımız 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Sizlerin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli. Lütfen soğuk ve yağışlı havalarda dikkatli olun ve keyifli bir kar tatili geçirin" ifadelerini kullandı.

        Henüz beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Gece hafif kar yağışının görüldüğü kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Hava sıcaklığının 2 derece civarında seyrettiği kentte Karahisar Kalesi'nin zirvesinde ise hafif beyaz örtü oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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