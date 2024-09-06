Otomobiller çarpıştı; 2 kardeş öldü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada Ahmet Emre Bozkurt (27) ile kardeşi Onur Bozkurt (25) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Yunus Emre Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.A. (20), yönetimindeki 03 LH 379 plakalı otomobil, aynı yöne giden R.K.'nin (38) kullandığı 42 AGJ 948 plakalı otomobile çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, H.A.'nın kullandığı otomobildeki Ahmet Emre Bozkurt ile kardeşi Onur Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücüler H.A. ve R.K. ile yanındaki F.B. (40) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Savcılığın incelemesi sonrası Bozkurt kardeşlerin cenazeleri morga konuldu.