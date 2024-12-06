Ocak başında 60 yıldır demir dövüyor

AFYONKARAHİSAR'da çocukluğunda babasından öğrendiği sıcak demir ustalığı mesleğini gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemle sürdüren Osman Sivrikaya (66), kömür ocağında ısıttığı demiri örs üzerinde döverek balta, keski, murç, bıçak, orak ve çapa gibi tarım aletleri yapıyor.

Sandıklı ilçesinde oturan Osman Sivrikaya, 6 yaşında babasının yanında çıraklığa başladığı sıcak demir ustalığı mesleğine 60 yıldır devam ediyor. Unutulmaya yüz tutan mesleğini sanayi sitesindeki iş yerinde sürdüren Sivrikaya, babasından öğrendiği usulle kömür ocağında ısıttığı demiri örs üzerinde döverek, balta, keski, murç, bıçak, orak ve çapa gibi tarım aletleri yapıyor.

Çıraklığa başladığı dönemde sıcak demir ustalığının gözde meslekler arasında yer aldığından bahseden Sivrikaya, çok emek ve zahmetle sürdürmeye devam ettiği mesleğinin gelişen teknolojiyle değer görmemeye başladığını anlattı. 3 çocuk, 6 torun sahibi Sivrikaya, "30 yıldır usta olarak bu mesleği devam ettirmeye çalışıyorum. Baba mesleği olduğu için babamın yanında 6 yaşında çırak olarak bu meslekle tanıştım. O dönemlerde çok fazla demirci ustası vardı. Şimdi 3-4 kişi kaldı. Sıcak demir ustalığı bitiyor. Ziraat aletleri yapan demirci arkadaşlarımız hala devam ettiriyor. Eskiden el sanatlarına çok önem verilirdi. Tarım aletlerinin çoğu demircinin elinden çıkardı. Köylerde de hayvanlara nal çakmak için gidiyorduk. Eskiden tarlalar öküzler ile sürülür, onların pullukları bizlerden çıkardı. Traktör yaygınlaşınca bizim işler de azaldı" diye konuştu.