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        Yaralı kızılgeyik yavrusu, koruma altına alındı

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Asmacık köyü yakınlarında yaralı halde bulunan kızılgeyik yavrusu, koruma altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:20
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        Yaralı kızılgeyik yavrusu, koruma altına alındı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Asmacık köyü yakınlarında yaralı halde bulunan kızılgeyik yavrusu, koruma altına alındı.

        Sandıklı ilçesi Asmacık köyü yakınlarında, çakal saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı değerlendirilen kızılgeyik yavrusu bulundu. Yaralı yavru, Köy Muhtarı Ahmet Çoşar'ın ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) teslim edilen kızılgeyik yavrusu burada bakıma alındı. Bakımı tamamlanan yavru, Sandıklı Hüdai Kaplıcaları’nda bulunan hayvanat bahçesine teslim edildi. Yavru geyik, yeterli büyüklüğe ulaştığında doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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