Yaralı kızılgeyik yavrusu, koruma altına alındı

Sandıklı ilçesi Asmacık köyü yakınlarında, çakal saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı değerlendirilen kızılgeyik yavrusu bulundu. Yaralı yavru, Köy Muhtarı Ahmet Çoşar'ın ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) teslim edilen kızılgeyik yavrusu burada bakıma alındı. Bakımı tamamlanan yavru, Sandıklı Hüdai Kaplıcaları’nda bulunan hayvanat bahçesine teslim edildi. Yavru geyik, yeterli büyüklüğe ulaştığında doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

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