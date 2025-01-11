Afyonkarahisar'da sömestir tatili rezervasyonları yüzde 70'i buldu

ZAFERTuristik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal tesislerin bu yılki sömestiri dolu geçireceğini söyledi. Sömestir rezervasyonlarının şu anda yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirten Gümüşhan, kente gelecekleri 'erken rezervasyon' konusunda uyardı.

Termal turizmin en önemli merkezlerinden Afyonkarahisar, geçen yıl yerli ve yabancı çok sayıda tatilciyi ağırladı. Yaklaşık 25 bin yatak kapasiteli 300'ün üzerindeki tesis 2024'te ocak, şubat ile temmuz, ağustos dönemlerini yoğun geçirdi. ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, yapılan tanıtımlarla 2025 yılını daha yoğun geçirmeyi beklediklerini söyledi.

'HER YIL DOLULUK ORANIMIZ ARTACAKTIR'

Kentteki tesislerin 2024'ü yüzde 100'e yakın dolulukla geçirdiğini anlatan Ali Gümüşhan, "Termal tatil deyince, sömestir deyince, bayram tatilinde ilk akla gelen Afyonkarahisar oluyor. Gerçekten Afyonkarahisar'a yurt içinde yaşayan misafirlerimiz çok ilgi gösteriyor. Özellikle İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Antalya bölgelerinden çok misafirimiz gelmekte. Yaz döneminde de gurbetçilerimiz ilgi göstermekte. Belçika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, Danimarka'dan gurbetçilerimiz gelmekte. Afyonkarahisar'da temmuz ve ağustos çok iyi geçti. Kış döneminde ocak, şubat hatta önceki yılın aralık ve kasım ayı da iyi geçti. Bunlarla beraber doluluklarımız Afyonkarahisar'da beklenen seviyedeydi. İnşallah 2025'te de artarak devam edecek. Çünkü Afyonkarahisar'ı hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtımlara devam ediyoruz. Termalini, gastronomisini, tarihini, turistik yerlerini, gezilecek görülecek yerlerini, tabii bu tanıtımlarımız Afyonkarahisar Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı liderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız katkıları ile yapılmakta. Gerçekten Afyonkarahisar'ı tüm dünya tanımaya devam ediyor. Tanıdıkça Afyonkarahisar'ı her yıl doluluk oranımız artacaktır" dedi.

'MİSAFİRLERİMİZ ORTALAMA 3-4 GÜN OTELDE KALIYOR'

Bu yıl, hafta sonlarıyla birlikte 17 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasındaki sömestir tatilinin yaklaştığını hatırlatan Gümüşhan, "Çok ilgi var, şu anda Afyonkarahisar'daki tüm otellere; 5 yıldızlı otellere özellikle. Şu an doluluk yüzde 70 civarında. Yüzde 100'e yakın bir doluluk sağlayacağız. Çünkü misafirlerimiz çocuklarıyla beraber ve hoşça vakit geçiriyor. Neden Afyonkarahisar'ı tercih ediyorlar? Çünkü Afyonkarahisar ruhani bir şehir. Dinleniyorlar burada, tarihi, turistik yerlerini geziyorlar. Gastronomi lezzetlerini deneyimliyorlar, havuzlara giriyor, müzik dinliyor, çocuklar eğleniyor. Misafirlerimiz ortalama 3- 4 gün otelde kalıyor. Afyon'un ekonomisine katkı sağlıyorlar. Tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar'a her yıl olduğu gibi sömestirde de bekliyoruz. Ama acele etsinler; çünkü son güne bırakıyor, yer bulamıyorlar. Bu kez dernek başkanı olduğum için beni arıyorlar. Gerçekten zorlanıyoruz, yer veremeyince üzülüyoruz" diye konuştu.