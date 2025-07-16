Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu; 6 gözaltı
AFYONKARAHİSAR'da polisin düzenlediği FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
AFYONKARAHİSAR'da polisin düzenlediği FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda FETÖ/PDY'ye finans sağlayan ve güncel yapılanma içerisinde bulunan M.Ş., S.G., Ş.H., Ş.H., A.N.A. ile 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arama kaydı bulunan ve 4 yıldır firari olan Z.K. yakalandı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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