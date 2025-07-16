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        Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu; 6 gözaltı

        AFYONKARAHİSAR'da polisin düzenlediği FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 15:00 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:05
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        Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu; 6 gözaltı
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        AFYONKARAHİSAR'da polisin düzenlediği FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda FETÖ/PDY'ye finans sağlayan ve güncel yapılanma içerisinde bulunan M.Ş., S.G., Ş.H., Ş.H., A.N.A. ile 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arama kaydı bulunan ve 4 yıldır firari olan Z.K. yakalandı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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