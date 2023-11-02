Afyonkarahisar'da 100. Yıl Özel Şehitler Albümü yapılacak

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, valilik desteğiyle 100. yıla özel şehitler albümü yapılacağını belirtti.

Kumartaşlı, dernek binasında yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da Cumhuriyetin 75. yılında şehitler için albüm çalışması yapıldığını hatırlattı.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla şehitler albümünün güncellenerek yeniden yapılması taleplerini Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na ilettiklerini aktaran Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Valimiz, sürekli bizim taleplerimize destek olmuştur, olmaya da devam ediyor. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizden ilgi ve alakasını eksik etmiyor. Afyonkarahisar'daki şehitler albümünün düzenlenmesi için de 11 kurum temsilcimizin katılımıyla iki toplantı yaptık. Hazırlanacak albüm için içerik çalışmalarını ele aldık. Albümü en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz."

Kumartaşlı, kentteki şehit kabirlerine yönelik düzenleme çalışmalarının da başladığını ifade etti.