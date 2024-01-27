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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:04
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 190 gram esrar, 4 kurusıkı tabanca, 12 cep telefonu ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda, A.İ.Y, T.Y, M.U. ile M.B. gözaltına alındı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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