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        Afyonkarahisar'da lavanta bahçelerinde hasat başladı

        Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı İdris köyünde lavanta hasadı hareketliliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 09:49 Güncelleme: 17.08.2024 - 09:49
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        Afyonkarahisar'da lavanta bahçelerinde hasat başladı
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        Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı İdris köyünde lavanta hasadı hareketliliği yaşanıyor.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, köydeki hasada katıldı, lavantadan üretilen yağ ve hediyelik eşyaları inceledi.

        Vali Yiğitbaşı, AA muhabirine, çiftçilerin tecrübelerini ortaya koyarak lavantanın kullanım alanlarını geliştirdiğini söyledi.

        Tarlaların görsel şölen sunduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Lavanta tarlalarının kokusu harika. Hasat başlasa da hala yüksek kesimler, mor renkte. Hasadın bir ay daha sürmesi bekleniyor. Burada kurulan üniteyle lavantanın yağı çıkarılıp, kozmetik firmalara satışı yapılıyor. Lavantanın tohumlarından da hediyelik eşyalar üretiliyor." dedi.

        Yiğitbaşı, turizm hareketliliğinin yaşandığı köye, doğa ve fotoğraf tutkunlarını davet etti.

        Köy Muhtarı Sami Şahin de geçim kaynaklarının başında lavanta geldiğini belirterek, kendilerine her türlü desteği veren Afyonkarahisar Valiliğine teşekkür etti.

        Üreticiler ise lavantadan elde ettikleri yağ ve hediyelik eşyalarla geçimlerini sağladıklarını anlattı.

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