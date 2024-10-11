Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler, kamyonetteki K.K, A.T. ile M.Ç'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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