Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, 22 bin 834 lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araçların sürücüleri Y.E. ile S.A, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 370 liraya el konuldu.

Ekipler, kent merkezinde durdurduğu iki otomobilden birinde, kimliği olmayan düzensiz göçmen yakaladı.

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