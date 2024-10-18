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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:39
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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı yapanların ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, kent merkezinde durdurduğu iki otomobilden birinde, kimliği olmayan düzensiz göçmen yakaladı.

        Araçların sürücüleri Y.E. ile S.A, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 370 liraya el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, 22 bin 834 lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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