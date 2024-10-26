Afyonkarahisar'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda satışı yapan firmalara denetim
Afyonkarahisar'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yaptığı öne sürülen 2 firmaya adli ve idari işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yaptığı öne sürülen 2 firmaya adli ve idari işlem uygulandı.
Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde çalışma başlattı.
Ekipler, kentte belirlenen iki adrese yaptığı operasyonda, içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz 380 kilogram sucuk ile 400 litre sahte zeytinyağının yanı sıra bir miktar uyuşturucu ve 40 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Düşük maliyette üretilen sahte gıdalara el konulan operasyonda, 2 firmaya adli ve idari işlem uygulandı.
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