Afyonkarahisar'da 21 Muharip Gazi Kıbrıs'a gitti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın destekleriyle düzenlenen "Kıbrıs'ın Fatihleri fethettikleri topraklarda" etkinliği kapsamında 21 Muharip Gazi Kıbrıs'a götürüldü.

Yiğitbaşı, devletin şehit yakınları ve gazilerin her daim yanında olduğunu belirterek, "50 yıl önce Kıbrıs için amansız bir mücadele veren, ölümü göze alan ama gazilik onuruna erişen muharip gazilerin mücadele verdikleri o toprakları yeninden görmelerine vesile olduğumuz için mutluyuz. Bizler onlara ve bu vatan için can verip şehit düşen ve gazi olan tüm şehit ve gazilerimize her zaman minnettarız." ifadesini kullandı.