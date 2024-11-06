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        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı genç öldü

        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:20
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        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı genç öldü
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        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

        D.S. yönetimindeki 34 FOG 451 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A'ya (18) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Ş.A, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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