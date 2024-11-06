Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı genç öldü
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
D.S. yönetimindeki 34 FOG 451 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A'ya (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ş.A, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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