Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da yedek parça dükkanında çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da sanayi sitesindeki yedek parça satışı yapan dükkanda çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da yedek parça dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da sanayi sitesindeki yedek parça satışı yapan dükkanda çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Afyonkarahisar-Ankara kara yolundaki İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde yedek parça satışı yapan iki katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Direksiyon başında vurulan sürücünün katili, öldürdüğü kişinin oğlu çıktı
        Direksiyon başında vurulan sürücünün katili, öldürdüğü kişinin oğlu çıktı
        Afyonkarahisar'da tırda 2 milyon makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da tırda 2 milyon makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüphe...
        Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüphe...
        Afyonkarahisar'da "İki Devlet Tek Millet Karabağ Zaferi Sergisi" açıldı
        Afyonkarahisar'da "İki Devlet Tek Millet Karabağ Zaferi Sergisi" açıldı
        Akciğer kanserinden kurtulan hasta, sigara bağımlılığının pişmanlığını yaşı...
        Akciğer kanserinden kurtulan hasta, sigara bağımlılığının pişmanlığını yaşı...