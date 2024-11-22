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        Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçe Belediye Başkanı Çiçek, aracıyla kaza yaptı

        Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçe Belediye Başkanı Fatih Çiçek, otomobiliyle hasarlı kazaya karıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:17 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:17
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        Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçe Belediye Başkanı Çiçek, aracıyla kaza yaptı
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        Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçe Belediye Başkanı Fatih Çiçek, otomobiliyle hasarlı kazaya karıştı.

        Çiçek'in kullandığı 03 TOG 500 plakalı otomobil, Sandıklı ilçesi İstasyon Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

        Başkan Çiçek ile otomobilde bulunan AK Parti Dazkırı İlçe Başkanı Cahit Gürten, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kazada, araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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