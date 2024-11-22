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        Afyonkarahisar Belediye Meclisinde alınan "içkili yer bölgesi kararı" protesto edildi

        Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde alınan "içkili yer bölgesi kararı" Milli İrade Platformu üyeleri tarafından protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:11 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:11
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        Afyonkarahisar Belediye Meclisinde alınan "içkili yer bölgesi kararı" protesto edildi
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        Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde alınan "içkili yer bölgesi kararı" Milli İrade Platformu üyeleri tarafından protesto edildi.

        Milli İrade Platformu üyeleri, "gençliğimizi zehirlemenize izin vermeyeceğiz" yazılı siyah çelenk ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin önüne geldi.

        Grup üyeleri, ellerinde pankartlarla alkol aleyhine sloganlar atarak, Belediye Meclisinin kararını protesto etti.

        Grup üyelerinin yanına gelerek konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, grup üyelerine demokratik hakların kullanılması açısından düzenlenen eylemin önemli olduğunu belirterek, başarılar diledi.

        Platform Başkanı Ali Zengin ise yaptığı basın açıklamasında, Belediye Meclisinde 1 Kasım'da alınan "içkili yer bölgesi" kararını protesto etmek için bu eylemi yaptıklarını, alınan kararın düzeltilene kadar konunun takipçisi olacaklarını ve mücadelelerinin süreceğini söyledi.

        Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan, şehitler diyarı Afyonkarahisar'ın bugüne kadar isminin alkolle anılan bir şehir olmadığını dile getiren Zengin, "Ağızlarını açtıklarında açlık, yoksulluk ve fakirlik edebiyatı yapmayı maharet sayanlar, gençlerin su gibi içki içmesinin önünü açmak için bu çabanız niye? 74 yıl sonra size yetki veren Afyonkarahisarlılardan intikam mı almak istiyorsunuz? Gençlerimizi zehirlemenize, Afyonkarahisar'ın huzurunu bozmanıza izin vermeyeceğiz." dedi.

        Basın açıklamasının ardından Zengin, siyah çelengi eline alarak belediyenin giriş kapısının önüne bıraktı.

        Afyonkarahisar Belediyesinin 1 Kasım'daki Meclis toplantısında, AK Parti grubunun ret oyu verdiği "belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde turizm bölgesi olarak ilan edilen yerlerin 'içkili yer bölgesi' olarak tespit edilmesi" kararı oy çokluğuyla alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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