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        Afyonkarahisar'da depoda çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonunun arka kısmındaki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:30
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        Afyonkarahisar'da depoda çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonunun arka kısmındaki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Afyonkarahisar - Ankara kara yolunun 5. kilometresinde bir akaryakıt istasyonun arka kısmındaki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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