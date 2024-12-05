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        Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:44 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:54
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        Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kapalı Pazar yeri yakınlarında bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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