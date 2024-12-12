Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmaktan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve dolandırıcılıktan 801 bin 700 lira cezası bulunan F.Ö'nün kentte bulunduğunu tespit etti.

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