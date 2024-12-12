Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmaktan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve dolandırıcılıktan 801 bin 700 lira cezası bulunan F.Ö'nün kentte bulunduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.