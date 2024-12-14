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        Afyonkarahisar'da 320 sikke ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 320 sikke ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 20:43 Güncelleme: 14.12.2024 - 20:46
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        Afyonkarahisar'da 320 sikke ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 320 sikke ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesinde yaşayan C.M. ile O.M'nin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satacağı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, şüphelilerin Çayırbağ beldesinde durdurulan aracında yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 320 sikke ele geçirdi.

        Gözaltına alınan C.M. ile O.M'ye adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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