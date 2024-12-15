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        Afyonkarahisar'da yaralı kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Asmacık köyü yakınlarında yaralı halde bulunan kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:22
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        Afyonkarahisar'da yaralı kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Asmacık köyü yakınlarında yaralı halde bulunan kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı.

        Köy muhtarı Ahmet Coşar, arazide çakal saldırısı sonucu yaralanan kızıl geyik yavrusu buldu.

        Coşar, kızıl geyik yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi, kızıl geyik yavrusunu tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü.

        Burada tedavisi tamamlanan kızıl geyik, Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'ndaki hayvanat bahçesine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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