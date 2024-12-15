Afyonkarahisar'da yaralı kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi, kızıl geyik yavrusunu tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü.

Coşar, kızıl geyik yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

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