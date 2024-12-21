Afyonkarahisar'da sahte içki satışı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, 18 litre etil alkol, 14 litre kaçak içki, 5 şişe sahte alkol, 10 alkol kiti, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 76 mermi, 3 dedektör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultandağı ve Dinar ilçesinde R.S, H.P. ile N.K'nin evlerinde sahte içki imal edip, sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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