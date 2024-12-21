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        Afyonkarahisar'da sahte içki satışı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da sahte içki satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:03
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        Afyonkarahisar'da sahte içki satışı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da sahte içki satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultandağı ve Dinar ilçesinde R.S, H.P. ile N.K'nin evlerinde sahte içki imal edip, sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, 18 litre etil alkol, 14 litre kaçak içki, 5 şişe sahte alkol, 10 alkol kiti, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 76 mermi, 3 dedektör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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