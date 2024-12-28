Afyonkarahisar'da 230 litre etil alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki bir iş yeri ve depoda arama yaptı.

Afyonkarahisar'da bir iş yeri ve depodaki 230 litre etil alkole el konuldu.

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