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        Afyonkarahisar'da 230 litre etil alkol ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da bir iş yeri ve depodaki 230 litre etil alkole el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 15:05 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:08
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        Afyonkarahisar'da 230 litre etil alkol ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da bir iş yeri ve depodaki 230 litre etil alkole el konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki bir iş yeri ve depoda arama yaptı.

        Aramada, 230 litre etil alkol ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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