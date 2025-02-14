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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Afyonkarahisar'da ziyaret ve kütüphane açılışları yaptı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaret ve açılışlar gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:56 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:56
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Afyonkarahisar'da ziyaret ve kütüphane açılışları yaptı
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaret ve açılışlar gerçekleştirdi.

        Bakan Ersoy, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaretinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

        Valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, Yiğitbaşı ile bir süre görüştü.

        Daha sonra Ersoy, Kent Meydanı'ndaki Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Kütüphanenin içinde incelemelerde bulunan Ersoy, çocuklara hediye verdi.

        Açılış sonrası, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyüne geçen Ersoy, yatırımları inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

        Sandıklı ilçesindeki kütüphane açılışında konuşan Ersoy, son bir kaç yıldır yeni nesil kütüphanelere geçtiklerini söyledi.

        Ersoy, "Her yaş grubundan çocuklara hitap eden kütüphanelerden birisi Sandıklı'ya hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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