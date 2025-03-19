Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 4 kilo 542 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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