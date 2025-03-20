Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 84 yaşındaki kadını makamında misafir etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 84 yaşındaki Güneş Sertdemir ile makamında görüştü.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Sertdemir, "O kadar mütevazi valimiz var ki' dedim. 'Allah onu bize tepeden indiriverdi' dedim. Bir buket çiçekle gelemedim. Güzelliğin, gözlerinin gülüşü..." ifadesini kullandı.

Vali Yiğitbaşı da yüzündeki içten gülümseme ve gönlünden dökülen güzel sözleriyle ruha dokunan Sertdemir'i misafir ettiklerini kaydetti.

Kendisiyle sohbet etmek, onun hayat tecrübelerinden yararlanmak ve hayır duasından nasiplenmenin çok anlamlı olduğunu belirten Yiğitbaşı, "Her zaman yanımızda olan, bize güç veren, bizi duayla koruyan büyüklerimize minnettarım. Bizim için en ulvi makam, aziz milletimizin kalbinde ve dualarında olabilmektedir. Muhabbeti beni etkiliyor. Sizin sevginiz muhabbetiniz bana güç veriyor." diye konuştu.