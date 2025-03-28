Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki belde ve köylerindeki 37 motosiklet sürücüsüne eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:48 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da asayiş
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki belde ve köylerindeki 37 motosiklet sürücüsüne eğitim verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesindeki belde ve köylerinde "Bir Kural 1 Ömür Kampanyası" kapsamında 37 motosiklet sürücüsüne eğitim verdi.

        Proje kapsamında, kurum binaları, yolcu durakları ve bazı işletmelere afişler asıldı.

        - Afyonkarahisar'da yapay zekayla trafik denetimi

        Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı tatili süresince yapay zeka destekli mobil hız tespit cihazıyla trafik denetimlerinin gerçekleştireceği bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresinde trafik denetimlerini sürdürecek.

        Polis ekipleri, denetimlerde trafik kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla yeni nesil yapay zeka destekli mobil hız tespit cihazları kullanacak.

        - Afyonkarahisar'da sağlık çalışanlarına eğitim

        Afyonkarahisar'da 114 acil sağlık personeline "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi" verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte görev yapan 114 acil sağlık personeline adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitimi” düzenlendiği belirtildi.

        Eğitime katılan 114 sağlık çalışanın başarılı olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!

        Benzer Haberler

        Misafirliğe gittiği evde çıkan yangın sırasında kalp krizinden öldü
        Misafirliğe gittiği evde çıkan yangın sırasında kalp krizinden öldü
        Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheli t...
        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheli t...
        Yolcu otobüsünde, karton kutuda piton ele geçirildi
        Yolcu otobüsünde, karton kutuda piton ele geçirildi
        Büyük Aile Platformu "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına kar...
        Büyük Aile Platformu "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına kar...