Afyonkarahisar'da asayiş

Proje kapsamında, kurum binaları, yolcu durakları ve bazı işletmelere afişler asıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesindeki belde ve köylerinde "Bir Kural 1 Ömür Kampanyası" kapsamında 37 motosiklet sürücüsüne eğitim verdi.

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