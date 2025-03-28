Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki belde ve köylerindeki 37 motosiklet sürücüsüne eğitim verildi.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki belde ve köylerindeki 37 motosiklet sürücüsüne eğitim verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesindeki belde ve köylerinde "Bir Kural 1 Ömür Kampanyası" kapsamında 37 motosiklet sürücüsüne eğitim verdi.
Proje kapsamında, kurum binaları, yolcu durakları ve bazı işletmelere afişler asıldı.
- Afyonkarahisar'da yapay zekayla trafik denetimi
Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı tatili süresince yapay zeka destekli mobil hız tespit cihazıyla trafik denetimlerinin gerçekleştireceği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresinde trafik denetimlerini sürdürecek.
Polis ekipleri, denetimlerde trafik kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla yeni nesil yapay zeka destekli mobil hız tespit cihazları kullanacak.
- Afyonkarahisar'da sağlık çalışanlarına eğitim
Afyonkarahisar'da 114 acil sağlık personeline "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi" verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte görev yapan 114 acil sağlık personeline adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitimi” düzenlendiği belirtildi.
Eğitime katılan 114 sağlık çalışanın başarılı olduğu bildirildi.
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