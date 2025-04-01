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        Doktor çift aynı serviste hastalara yardımcı oluyor

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Evren ve Ufuk Yeşildağer çifti, aynı serviste hastaların sağlığı için birlikte çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:36
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        Doktor çift aynı serviste hastalara yardımcı oluyor
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        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Evren ve Ufuk Yeşildağer çifti, aynı serviste hastaların sağlığı için birlikte çalışıyor.

        Evren (44) ve Ufuk Yeşildağer (41) çifti, 2009'da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'ndaki uzmanlık eğitimleri sırasında tanıştı.

        Bir yıl sonra evlenen çift, bir süre farklı hastanelerde çalıştıktan sonra 12 yıldır Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki kadın hastalıkları ve doğum servisinde görev yapıyor.

        Evliliklerinden iki çocukları dünyaya gelen çift, hem ev hem de iş hayatında birbirlerine destek oluyor.

        - "Herhangi bir sorun olduğunda gece gündüz birlikte koşturuyoruz"

        Op. Dr. Evren Yeşildağer, AA muhabirine, eşiyle aynı serviste çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

        Hastalarının kendisini bulamayınca eşine ulaştığını anlatan Yeşildağer, şöyle konuştu:

        "Eşimle hem iş yerinde hem de evde sürekli birbirimize destek oluyoruz. Herhangi bir sorun olduğunda gece gündüz demeden birlikte koşturuyoruz. Dayanışma içinde hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Tek kişi görünsek de aslında hastalarımız için hep iki kişi olarak çalışıyoruz. Bilimsel ve pratik anlamda da birbirimize danıştığımız konular da oluyor. Yeni öğrendiğimiz uygulamalarda ve bazı nadir ameliyatlarda sürekli birbirimizin yardımına koşarız."

        - Eşiyle birbirlerine danışıp, yönlendirme yapıyorlar

        Ufuk Yeşildağer de mesleki anlamda ne kadar deneyimli ve tecrübeli olsalar da önemli veya ilginç vakalarda eşiyle birbirlerine danışıp, yönlendirme yaptıklarını dile getirdi.

        Mesleki anlamda doktorlar ve hastalar arasında iyi anıldıklarını aktaran Yeşildağer, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hiç kötü anlamda bir yorum bugüne kadar duymadık. Uzun zamandır Afyonkarahisar'da olunca hastalarımız bize alıştı. Bugüne kadar eşimle Afyonkarahisar'daki kadın hastalarımızı birlikte muayene etmişliğimiz de vardır. Eşimle tüp bebek sertifikamızı da aldık. Bu mesleki tecrübemizi, ilerleyen süreçte hastane bünyesinde oluşturulacak tüp bebek merkezine de taşımayı hedefliyoruz."

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran ise doktor Yeşildağer çiftiyle aynı kurumda çalışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, çiftle ilgili muayene ettikleri hastalar ve mesai arkadaşları doktorlardan güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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