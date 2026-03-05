Canlı
        Afyonkarahisar'da "Sele Sepet Top Kandil" etkinliği yapıldı

        Afyonkarahisar'da ramazan ayında "Sele Sepet Top Kandil" etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 05.03.2026 - 09:33
        Selçuklu Mahallesi'nde bir site içinde buluşan çocuklar, maniler söyleyerek kapıları çaldı.

        Kapıları açanlar, çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu, harçlık verdi.

        Mahalle sakinlerinden Aliye Mete Sert, bu geleneği ramazan ayında yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

        Etkinliğin çocukların hafızasında kalıcı olduğunu anlatan Sert, "Bu güzel geleneği yaşattığımız için mutluyuz. Kapılarını ve gönüllerini çocuklar için açan komşularımıza teşekkür ediyoruz. İlerleyen yıllarda da sitemizde etkinliği düzenleyeceğiz."ifadesini kullandı.

