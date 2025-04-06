Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu ve dinlenme tesislerinde yoğunluk oluştu. İlçedeki kavşaklarda önlem alan ekipler, sürücülere, emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

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