Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Antalya kara yolunda, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yoğunluğu yaşandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Antalya kara yolunda, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yoğunluğu yaşandı.
Polis ekipleri, kavşaklarda denetim ve uyarılarını sürdürdü.
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu ve dinlenme tesislerinde yoğunluk oluştu. İlçedeki kavşaklarda önlem alan ekipler, sürücülere, emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.
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