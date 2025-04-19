Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Günün yorgunluğunu halk oyunlarıyla atıyorlar

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da farklı meslek ve yaş grubundan 40 kişi, bir araya geldikleri halk oyunları kursunda günün stresinden uzaklaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:33 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Günün yorgunluğunu halk oyunlarıyla atıyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da farklı meslek ve yaş grubundan 40 kişi, bir araya geldikleri halk oyunları kursunda günün stresinden uzaklaşıyor.

        Çobanlar ilçesinde okul öncesi öğretmenliği ve halk oyunları antrenörlüğü yapan Hülya Doğan (36), yaklaşık bir yıl önce Afyonkarahisar Halk Oyunları Topluluğunu (AFHOT) kurdu.

        Doğan'ın kentteki kafede haftada bir gün açtığı halk oyunları kursuna, yaş aralığı 15 ile 62 arasında değişen akademisyen, doktor, avukat, öğretmen, polis, esnaf, öğrenci ve ev hanımlarından oluşan 40 kursiyer katılıyor.

        Zeybek, halay, horon, çiftetelli oynamayı öğrenen kursiyerler, günlük sıkıntılardan uzaklaşmanın yanı sıra hareketli ve keyifli de yaşam sürüyor.

        - "Güzel bir bağ kurduk"

        Gönüllü eğitim veren Doğan, AA muhabirine, halk oyunları kursuna katılan herkesin eşit olduğunu, kimliğini girişte bıraktığını söyledi.

        Kursa ailesiyle gelenlerin olduğunu anlatan Doğan, "Karma yapıya sahibiz. Güzel bir bağ kurduk. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün illerimizin halk oyunlarını öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

        Doğan, kadın kursiyerlerin Afyonkarahisar'da katıldığı halk oyunları yarışmasında derece de elde ettiğini dile getirdi.

        Halk oyunları topluluğuna katılmak isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Doğan, "Kültürel ortamda hayatın stresinden arınmak isteyenler geliyor. Stressiz ortamda kursiyerlerimiz kendilerine 1-2 saat zaman ayırıyor. Ayrılırken mutlu olduklarını söylüyorlar, burası onlara ödül gibi geliyor. Buraya gönül birlikteliğiyle bağlanabilmek önemli." diye konuştu.

        - "Gündüz yaşadığımız stres, gece eğlenceye dönüşüyor"

        Kursiyerlerden iki torun sahibi 62 yaşındaki Melek Tiryaki, halk oyunlarının kültürel yansıma olduğunu, burada eğlenceli vakit geçirdiklerini kaydetti.

        Katılımcılar arasında kuvvetli bağ oluştuğuna dikkati çeken Tiryaki, "Gündüz yaşadığımız stres, gece eğlenceye dönüşüyor. Herkese halk oyunu oynayın diyorum. Çok güzel bir duygu. Sporumu da yapmış oluyorum. Eğlenip enerjimi alıyorum." dedi.

        Esnaf Sema Akdağ da sosyal medyada gördüğü paylaşımın kendisini buraya getirdiğini, halk oyunlarından kopamadığını söyledi.

        Her yörenin halk oyunlarını öğrenmeye çalıştıklarına değinen Akdağ, "O yörenin halk oyunlarıyla da kalmıyoruz. Kültürünü tanıyor, akşamları da lezzetlerini deneyimliyoruz. Yeni arkadaşlarla kaynaşmak güzel. İş yerinin stresini atabilmek adına güzel aktive oluyor." ifadesini kullandı.

        Öğretmen Melih Enver Özkal ise stres atma ortamı yakaladığı halk oyunları kursunda edindiği deneyimlerini öğrencilerine aktardığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da bir mahalledeki yolda çökme oluştu
        Afyonkarahisar'da bir mahalledeki yolda çökme oluştu
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da 80 litre etil alkol ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da 80 litre etil alkol ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri bağımlılığa karşı bilgilendiriliyor
        Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri bağımlılığa karşı bilgilendiriliyor
        Afyonkarahisar'da ormanlık alanda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da ormanlık alanda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı