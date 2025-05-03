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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da polis ekipleri, 7 düzensiz göçmen yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:54
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da polis ekipleri, 7 düzensiz göçmen yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, iki adrese yaptığı operasyonda 7 düzensiz göçmen yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        - Afyonkarahisar'da hırsızlık

        Afyonkarahisar'da bir kurumdan laptop çalan şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden laptop çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptığı kamera incelemesi sonucu şüphelinin B.K, olduğunu belirledi.

        Polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı, laptopu da kuruma teslim etti.

        - Afyonkarahisar'da havaya rastgele ateş açan 2 şüpheli yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Susuz Kavşağı'nda bir araçtan dışarıya silahla ateş edilmesi üzerine harekete geçti.

        Polisi gören araçtaki şüpheliler, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Kovalamaca sonucu Tuna Caddesi'nde araç durduruldu.

        Araçtaki tüfeğe el konuldu, şüphelilere cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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