Afyonkarahisar'da asayiş

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Susuz Kavşağı'nda bir araçtan dışarıya silahla ateş edilmesi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı, laptopu da kuruma teslim etti.

Ekipler, yaptığı kamera incelemesi sonucu şüphelinin B.K, olduğunu belirledi.

Ekipler, iki adrese yaptığı operasyonda 7 düzensiz göçmen yakaladı.

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