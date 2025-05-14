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        Afyonkarahisar'da hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor

        Afyonkarahisar'da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında hareketlilik başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:02
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        Afyonkarahisar'da hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor
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        Afyonkarahisar'da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında hareketlilik başladı.

        Çayırbağ beldesindeki hayvan pazar yerine gelenler, kurbanlıklarını seçiyor.

        Hayvan satıcısı Şükrü Demir AA muhabirine, pazarda büyükbaşların satış fiyatının 80 ile 200 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

        Satıcılardan Şahin Keskin de kurbanlık hayvan fiyatlarının bayram yaklaştıkça düşme eğiliminde olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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