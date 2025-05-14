Afyonkarahisar'da hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor

Satıcılardan Şahin Keskin de kurbanlık hayvan fiyatlarının bayram yaklaştıkça düşme eğiliminde olduğunu ifade etti.

Hayvan satıcısı Şükrü Demir AA muhabirine, pazarda büyükbaşların satış fiyatının 80 ile 200 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

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