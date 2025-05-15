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        Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:24 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:24
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        Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında işlem yapılan, örgütün sözde mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen yabancı uyruklu N.U. yakalandı.

        Şüpheli yapılan işlemlerinin ardından yurt dışına çıkarılması için ilgili birime teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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