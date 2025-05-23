İscehisar Mermerciler Derneği Başkanlığına Remzi Özcan seçildi
İscehisar Mermerciler Derneğinin 16. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Remzi Özcan seçildi.
İscehisar Mermerciler Derneğinin 16. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Remzi Özcan seçildi.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mermer Akademi Salonu'ndaki İscehisar Mermerciler Derneğinin 16. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
İş insanı Remzi Özcan, başkanlığa seçildi.
Özcan, yeni yönetim olarak mermer sektörüne bir hafıza oluşturma hedefi taşıdıklarını belirterek, üyelerin yönetimde aktif rol almasının önemine dikkati çekti.
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