Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgayla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K, K.K, Y.K. ve C.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobillerdekilerin Y.K, K.K, Y.D, Y.K. ile C.A. olduğunu belirledi.

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