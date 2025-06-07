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        Eber Gölü'ne zenginlik katan endemik türlere zararın bedeli ağır oluyor

        ARİF YAVUZ - Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Eber Gölü'ndeki endemik tür olan 56 bitkiye ve Anadolu su kurbağası, benekli kaplumbağa ile saz kedisine zarar verilmesi halinde ağır para cezası uygulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:07
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        Eber Gölü'ne zenginlik katan endemik türlere zararın bedeli ağır oluyor
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        ARİF YAVUZ - Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Eber Gölü'ndeki endemik tür olan 56 bitkiye ve Anadolu su kurbağası, benekli kaplumbağa ile saz kedisine zarar verilmesi halinde ağır para cezası uygulanıyor.

        Erişmiş, AA muhabirine, Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri arasında bulunan 125 kilometrekarelik Eber Gölü'nün, barındırdığı kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle dikkati çektiğini söyledi.

        Eber Gölü ve çevresinde bulunan 330 bitki türünden 56'sının endemik olduğunu vurgulayan Erişmiş, bunların başında Eber sarısının geldiğini dile getirdi.

        Bunun dışında endemik Anadolu su kurbağası türünün bulunduğuna işaret eden Erişmiş, "Türk bilim insanları tarafından dünyaya tanıtılan bir tür. Anadolu su kurbağası, Afyonkarahisar'da Eber ve Karamık göllerinde yaşıyor. Ayrıca Beyşehir ve Eğirdir göllerinde de bulunuyor. Dünya üzerinde sadece bu göllerde yaşıyor. Bazı dönemlerde biyokaçakçılık olabiliyor. Bunun da cezası 557 bin 212 lira." diye konuştu.

        - "Endemik türler konusunda halkın duyarlı olması lazım"

        Erişmiş, endemik ve nesli tükenmek üzere olan benekli kaplumbağa ile saz kedisinin de Eber Gölü'nde bulunduğunu anlattı.

        Eber Gölü'nün biyoçeşitliliğinin oldukça zengin olduğuna dikkati çeken Erişmiş, "Göldeki endemik bitki ve hayvan türlerinin hangisi alınırsa ceza uygulanıyor. Anadolu su kurbağası, benekli kaplumbağa ve saz kedisi, Eber Gölü'nün kilit türüdür. Yasal izin belgeleri olmadan bu bitki türleri koparılırsa, hayvanlar toplanırsa biyokaçakçılığa giriyor. Endemik türler konusunda halkın duyarlı olması lazım. Bilim insanları olarak bizler de ilgili kurumlardan izin alarak arazide çalışma yapıyoruz. Bu izni almazsak bize de aynı ceza uygulanır." ifadelerini kullandı.

        Erişmiş, göldeki kurbağa ve kaplumbağaların toplanmaması için bu para cezasının uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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