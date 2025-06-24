Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 9 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün yem yüklü tıra çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 07:46 Güncelleme: 24.06.2025 - 07:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün yem yüklü tıra çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 FHG 098 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinova köyü yakınlarında pelet yem yüklü 03 ABG 940 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kara yoluna dökülen yemler nedeniyle iki araç maddi hasarlı kazaya karıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        PFDK başkanı istifa etti!
        PFDK başkanı istifa etti!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        F.Bahçe Beko seride farkı açtı!
        F.Bahçe Beko seride farkı açtı!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi

        Benzer Haberler

        Kirazdaki rekolte kaybı vişnede de bekleniyor
        Kirazdaki rekolte kaybı vişnede de bekleniyor
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yağan'dan şehit ailesine...
        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yağan'dan şehit ailesine...
        Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi y...
        Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi y...
        Afyonkarahisar'da hastanede tedavi gören öğrenci YKS'ye ambulansla götürüld...
        Afyonkarahisar'da hastanede tedavi gören öğrenci YKS'ye ambulansla götürüld...