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        Afyonkarahisar'da bacağı sandalyede sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bacağı demir sandalyelerin arasında sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 17:27 Güncelleme: 30.06.2025 - 17:27
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        Afyonkarahisar'da bacağı sandalyede sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bacağı demir sandalyelerin arasında sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

        İlçede ailesi ile PTT'ye gelen çocuk ailesinin işlerini beklediği sırada bekleme sandalyelerinin arasına ayağını soktu.

        Bir müddet ayağını bulunduğu yerden kendi imkanları ve çalışanların yardımıyla çıkaramayan çocuğun ailesi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hidrolik kurtarma makinesiyle küçük demir sandalyeyi ayırarak, küçük çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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