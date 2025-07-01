Afyon Lisesi'nde "Yaz Spor Okulu" programı başladı
Afyon Lisesi'nde "Yaz Spor Okulu" programı çerçevesinde futbol, basketbol, voleybol ve futsal kursları başladı.
Afyon Lisesi'nde "Yaz Spor Okulu" programı çerçevesinde futbol, basketbol, voleybol ve futsal kursları başladı.
Lisenin Kapalı Spor Salonu'nda 4 branştaki kurslara, 90 öğrenci katılıyor.
Okul Müdürü Ramazan Balkan, yaptığı açıklamada, yaz spor okulundaki kursların gençlerden ilgi gördüğünü söyledi.
Beden Eğitimi Öğretmeni Güvenç Güven'in koordinasyonunda gençlerin haftada 3 gün kurs yapacağını aktaran Balkan, "Yaz Spor Okulu programına il genelindeki liselerden 90 öğrenci başvuru yaptı. Kurslar 8 hafta sürecek. Kurslara katılmak isteyen gençlerimizi kurumumuza bekliyoruz."ifadesini kullandı.
Balkan, kurumdaki 6 branştaki destekleme ve yetiştirme kurslarına ise 48 öğrencinin katılım sağladığını kaydetti.
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