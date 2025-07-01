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        Afyon Lisesi'nde "Yaz Spor Okulu" programı başladı

        Afyon Lisesi'nde "Yaz Spor Okulu" programı çerçevesinde futbol, basketbol, voleybol ve futsal kursları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:18 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:18
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        Afyon Lisesi'nde "Yaz Spor Okulu" programı başladı
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        Afyon Lisesi'nde "Yaz Spor Okulu" programı çerçevesinde futbol, basketbol, voleybol ve futsal kursları başladı.

        Lisenin Kapalı Spor Salonu'nda 4 branştaki kurslara, 90 öğrenci katılıyor.

        Okul Müdürü Ramazan Balkan, yaptığı açıklamada, yaz spor okulundaki kursların gençlerden ilgi gördüğünü söyledi.

        Beden Eğitimi Öğretmeni Güvenç Güven'in koordinasyonunda gençlerin haftada 3 gün kurs yapacağını aktaran Balkan, "Yaz Spor Okulu programına il genelindeki liselerden 90 öğrenci başvuru yaptı. Kurslar 8 hafta sürecek. Kurslara katılmak isteyen gençlerimizi kurumumuza bekliyoruz."ifadesini kullandı.

        Balkan, kurumdaki 6 branştaki destekleme ve yetiştirme kurslarına ise 48 öğrencinin katılım sağladığını kaydetti.

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