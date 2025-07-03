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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:04 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:04
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada kapının içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü İ.J, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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